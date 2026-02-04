Team India's ICC T20 World Cup Journey: टी20 वर्ल्ड कप में अब तक कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का सफर, यहां पढ़ें उम्मीदों, उतार-चढ़ाव और यादगार लम्हों की शानदार कहानी

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला हैं. दो दिन बाद इसकी शुरुआत हो रही है. अभी तक तीन टीमें ऐसी हैं जिन्होंने दो बार इस टूर्नामेंट को जीता है. वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और टीम इंडिया के नाम ही इस लिस्ट में है. साल 2024 के एडिशन की विजेता टीम टीम इंडिया को इस बार भी फेवरिट माना जा रहा है. टीम इंडिया क्या यह कीर्तिमान बना पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा. टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की बात करें तो भारतीय टीम सबसे आगे है. भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. ऐसे में अब टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना टाइटल डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत (टीम इंडिया) का सफर हमेशा चर्चा में रहा है. कभी चैंपियन बनने की खुशी, तो कभी नॉकआउट में मिली निराशा. भारतीय टीम का यह सफर क्रिकेट फैंस के लिए भावनाओं से भरा रहा है. छोटे फॉर्मेट में भारत की ताकत, उसकी कमजोरियाँ और बदलती रणनीतियाँ इस टूर्नामेंट में साफ दिखाई देती हैं.

टीम इंडिया ने अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 2007 में शानदार अंदाज़ में की थी. युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने पहला ही सीजन जीतकर इतिहास रच दिया. उस जीत ने न सिर्फ टी20 क्रिकेट को भारत में लोकप्रिय बनाया, बल्कि युवाओं में इस फॉर्मेट के प्रति नया जोश भी पैदा किया. युवराज सिंह के छह छक्के और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत आज भी याद की जाती है.

इसके बाद के संस्करणों में भारत का प्रदर्शन मिला-जुला रहा. साल 2009 और 2010 में टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. हालांकि 2014 का टी20 वर्ल्ड कप भारतीय फैंस के लिए खास रहा, जब टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची. विराट कोहली का बल्ला उस टूर्नामेंट में जमकर बोला और उन्होंने कई यादगार पारियाँ खेलीं, लेकिन फाइनल में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

साल 2016 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में खेला गया और घरेलू परिस्थितियों में टीम से खिताब की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं. सेमीफाइनल तक शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भारत को वेस्टइंडीज से हार झेलनी पड़ी. यह हार इसलिए भी चुभने वाली थी क्योंकि टीम जीत के बेहद करीब नजर आ रही थी.

साल 2021 और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत मजबूत दावेदार के रूप में उतरा, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में दबाव के आगे टीम बिखरती दिखी. 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली बड़ी हार ने भारतीय टीम की रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद चयन, कप्तानी और खेलने के अंदाज़ को लेकर काफी चर्चा हुई.

हाल के वर्षों में टीम इंडिया ने युवा खिलाड़ियों को मौका देना शुरू किया है और आक्रामक क्रिकेट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. फिटनेस, फील्डिंग और डेथ ओवर गेंदबाज़ी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि नॉकआउट मैचों में पुरानी गलतियाँ न दोहराई जाएं. टी20 लीग्स में खेलने का अनुभव अब भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और निखार रहा है.

कुल मिलाकर टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर गौरव, संघर्ष और सीख से भरा रहा है. भले ही ट्रॉफी कम बार हाथ लगी हो, लेकिन हर संस्करण ने भारतीय क्रिकेट को कुछ न कुछ नया सिखाया है. आने वाले टूर्नामेंट्स में फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन:

कुल खेले गए टी20 वर्ल्ड कप: 9

खिताब जीते: 2 (2007, 2024)

उपविजेता (Runner-up): 1 (2014)

सेमीफाइनल तक पहुँची: 5+ बार

कुल मैच खेले: 52

कुल जीत: 35 (15 हार)

जीत प्रतिशत: लगभग 65–70%

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज: विराट कोहली

एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन (भारत): विराट कोहली – 2014

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़: रविचंद्रन अश्विन/जसप्रीत बुमराह (करीबी आँकड़े)

(आँकड़े ICC टूर्नामेंट रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं)

टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप सफर यह दिखाता है कि भारत इस फॉर्मेट में लगातार मजबूत रहा है, लेकिन नॉकआउट मैचों में निरंतरता की कमी रही है. हाल के वर्षों में युवा खिलाड़ियों, आक्रामक बल्लेबाज़ी और बेहतर डेथ ओवर गेंदबाज़ी पर फोकस किया जा रहा है. आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया अपने अनुभव और आँकड़ों की मजबूती के दम पर एक बार फिर चैंपियन बनने का सपना पूरा करेगी.