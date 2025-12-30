Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, 5th T20I Match 2025 Satta Bazar Favorite Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पांचवां मुकाबला आज यानी 30 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 4-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबलों को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती हैं. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Sri Lanka Women, 5th T20I Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह हाल ही में निभाई गई इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के बाद हो रही है और महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए एक मजबूत तैयारी का मौका साबित होगी. मौजूदा टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भी तिरुवनंतपुरम में ही खेला गया था जिसे भारतीय टीम ने 222 रनों का लक्ष्य बचाते हुए श्रीलंका से 30 रनों से जीता. इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में श्रीलंका पर 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

टीम इंडिया ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जीती है श्रीलंका महिला टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज बराबरी पर समाप्त हुई थी. दोनों टीम श्रृंखला में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. टीम इंडिया की वर्ल्ड कप के बाद यह पहली सीरीज है. श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और घरेलू परिस्थितियों भी पक्ष में है. दूसरी तरफ श्रीलंका अपने कप्तान चमारी अथापट्टू और कविशा दिलहारी पर ज्यादा निर्भर करती है.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IND W vs SL W T20I Head To Head)

भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में भारतीय महिला टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है, जिसने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ पांच मैचों में सफलता मिली है, जबकि एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ. यह हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारत की मजबूती और इस प्रारूप में उसकी निरंतरता को दर्शाता है, जिससे आगामी मुकाबलों में भी भारतीय टीम को बढ़त मिलती नजर आती है.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (IND W vs SL W Satta Bazar)

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.