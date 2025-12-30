India Women vs Sri Lanka Women, 5th T20I Match Key Players To Watch Out: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, 5th T20I Match Key Players To Watch: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पांचवां मुकाबला आज यानी 30 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 4-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबलों को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती हैं. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England Announce Squad For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी टीम का ऐलान, हैरी ब्रूक को मिली अहम जिमेदारी

यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह हाल ही में निभाई गई इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के बाद हो रही है और महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए एक मजबूत तैयारी का मौका साबित होगी. मौजूदा टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भी तिरुवनंतपुरम में ही खेला गया था जिसे भारतीय टीम ने 222 रनों का लक्ष्य बचाते हुए श्रीलंका से 30 रनों से जीता. इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में श्रीलंका पर 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

श्रीलंका महिला टीम इस समय पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है. टीम में कई युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं. बल्लेबाज़ी की जिम्मेदारी अनुभवी खिलाड़ियों निलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथ्थु और हर्षिता समराविक्रमा के कंधों पर होगी. गेंदबाज़ी में शशिनी गिम्हानी पर खास नजरें रहेंगी, जो एंबिडेक्स्ट्रस स्पिन गेंदबाज़ी की क्षमता के साथ भारत के बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

टीम इंडिया बनाम श्रीलंका टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IND W vs SL W T20I Head To Head)

भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में भारतीय महिला टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है, जिसने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ पांच मैचों में सफलता मिली है, जबकि एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ. यह हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारत की मजबूती और इस प्रारूप में उसकी निरंतरता को दर्शाता है, जिससे आगामी मुकाबलों में भी भारतीय टीम को बढ़त मिलती नजर आती है.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर (IND W vs SA W Key Players To Watch)

हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur): टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर फिलहाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहीं हैं. हरमनप्रीत कौर ने मैनचेस्टर में तीन मुकाबलों में 209 रन बनाई हैं. इस दौरान हरमनप्रीत कौर की औसत 84.00 और स्ट्राइक रेट 77.30 की रहीं हैं.

शैफाली वर्मा (Shafali Verma): टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. शैफाली वर्मा ने पिछले दो मैचों में 72 रन बनाई हैं. इस दौरान शैफाली वर्मा की औसत 36.00 रहीं हैं और स्ट्राइक रेट 73.84 की हैं.

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma): टीम इंडिया की दिग्गज आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 13 वनडे मैचों में 30.87 की औसत और 62.53 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाई हैं. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 20 विकेट भी लिए हैं.

कविशा दिलहारी (Kavisha Dilhari): श्रीलंका की अनुभवी बल्लेबाज कविशा दिलहारी ने पिछले 10 मैचों में 36.6 की औसत और 122.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 366 रन बनाई हैं. कविशा दिलहारी की क्लास बल्लेबाजी और कप्तानी टीम के लिए बेहद अहम होगी.

हर्षिता समरविक्रमा (Harshitha Samarawickrama): श्रीलंका की विस्फोटक बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा ने पिछले 10 मैचों में 35.56 की औसत और 159.2 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 320 रन बनाए हैं. अगर हर्षिता समरविक्रमा अपने विस्फोटक अंदाज में खेलती हैं, तो श्रीलंका की टीम को बड़ा फायदा हो सकता है.

चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu): श्रीलंका की कप्तान और स्टार ऑलराउंडर चमारी अथापथु ने पिछले 8 मुकाबलों में 6.19 की किफायती इकॉनमी और 17.45 की स्ट्राइक रेट के साथ 11 विकेट अपने नाम की हैं. चमारी अथापथु की स्विंग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही दिल्ली के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SL W 5th T20I Playing XI Prediction )

टीम इंडिया: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी.

श्रीलंका: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी.

