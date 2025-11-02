Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? नवी मुंबई में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Satta Bazar Favorite Team: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, Final Live Streaming In India: आज टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

