India Women vs South Africa Women, Final Live Streaming In India: आज टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Pitch Report: नवी मुंबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND W vs SA W Final Match Live Telecast)

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND W vs SA W Final Match Live Streaming)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W Final Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा/राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.