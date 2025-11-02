India Women vs South Africa Women, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Pitch Report: नवी मुंबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज रचेंगी इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match Pitch Report: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 3rd T20I Match Key Players To Watch Out: आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

डीवाई पाटिल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Dr DY Patil Sports Academy Pitch Report)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. डीवाई पाटिल स्टेडियम का विकेट सपाट माना जाता है. इस विकेट पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी आसान रहा है. इस ट्रैक पर रनों की बारिश हो तो इससे हैरानी नहीं होगी. मुंबई के इस मैदान का पिच शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करेगा. हालांकि बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाज कुछ हद तक अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं.

भारतीय टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम की मौजूदा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. लौरा वोल्वार्ड्ट 21 मैचों में 40.30 की औसत से 806 रन बनाने में सफल रही हैं. इसी तरह पूर्व बल्लेबाज मैग्नोन डू प्रीज ने 20 मैचों में 36.23 की औसत से 616 रन बनाए हैं. लिजेल ली ने 19 मैचों में 34.41 की औसत से 585 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में शबनिम स्माइल ने 17 मैचों में 23.68 की औसत से 25 विकेट झटके हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ टीम इंडिया से सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बनाए हैं. स्मृति मंधाना ने 19 मैचों में 51.61 की औसत से 929 रन बनाए है. स्मृति मंधाना के अलावा पूर्व कप्तान मिताली राज ने 26 मैचों में 46.42 की औसत से 882 रन बनाए हैं. मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर 27 मैचों में 50.68 की औसत से 811 रन बनाए हैं. झूलन गोस्वामी 20 मैचों में सबसे ज्यादा 34 विकेट और शिखा पांडे 14 मैचों में 25 विकेट लेने में सफल रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W Final Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा/राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

