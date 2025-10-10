Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? गुवाहाटी में न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

न्यूज़ीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 11th Match Satta Bazar Favourite Team: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला आज यानी 10 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम ( Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. न्यूजीलैंड की टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले हारकर आ रहीं हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) के कंधों पर हैं. रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: NZ-W vs BAN-W, ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Toss & Live Scorecard: जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, बांग्लादेश करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

आज के मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें जीत हासिल कर अंक तालिका में ऊपर चढ़ने पर होंगी. न्यूज़ीलैंड टीम अपनी हार का बदला लेने और बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, जबकि बांग्लादेश टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है. टूर्नामेंट की स्थिति पर नजर डालें तो बांग्लादेश महिला टीम ने अब तक अपना प्रदर्शन मिला-जुला रखा है. उन्होंने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा.

इस प्रकार टीम अंक तालिका में अभी मध्य स्थान पर बनी हुई है और वे इस मैच में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेंगी. दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड महिला टीम के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी कठिन रही है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का सामना किया है, जिससे टीम अपनी रणनीति और मानसिक मजबूती पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है.

न्यूजीलैंड की टीम से अमेलिया केर और सोफी डिवाइन स्टार प्लेयर हो सकती हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. बात करें अगर बांग्लादेश टीम की तो फाहिमा खातून और मारूफा एक्टर अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकती हैं. न्यूजीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला मैच में एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है.

बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम की गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट निकालने में कामयाब रही हैं. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी यूनिट संघर्ष कर रही है ऐसे में बांग्लादेश अच्छी चुनौती पेश कर सकती हैं. न्यूजीलैंड के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है. इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखना चाहेगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म (NZ W vs BAN W Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ W vs BAN W Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन बांग्लादेश की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.