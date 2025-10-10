NZ-W vs BAN-W, ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Toss & Live Scorecard: जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, बांग्लादेश करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
New Zealand Women's National Cricket Team vs Bangladesh Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 11वां मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बार्सापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, बांग्लादेश पहले गेंदबाजी करेगी. इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें जीत हासिल कर अंक तालिका में ऊपर चढ़ने पर होंगी. न्यूज़ीलैंड टीम अपनी हार का बदला लेने और बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, जबकि बांग्लादेश टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है. यह भी पढे़ं: न्यूजीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेट कीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ली ताहुहू, ईडन कार्सन

बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रूबिया हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्तरी, सुमैया अख्तर, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, मारुफा अख्तर, निशिता अख्तर निशी

भारत में इस मुकाबले का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. वही, डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.