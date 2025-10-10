NZ-W vs BAN-W, ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

New Zealand Women's National Cricket Team(Photo credit: X @T20WorldCup)

Where To Watch New Zealand Women's National Cricket Team vs Bangladesh Women's National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 11वां मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बार्सापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें जीत हासिल कर अंक तालिका में ऊपर चढ़ने पर होंगी. न्यूज़ीलैंड टीम अपनी हार का बदला लेने और बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, जबकि बांग्लादेश टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

टूर्नामेंट की स्थिति पर नजर डालें तो बांग्लादेश महिला टीम ने अब तक अपना प्रदर्शन मिला-जुला रखा है. उन्होंने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. इस प्रकार टीम अंक तालिका में अभी मध्य स्थान पर बनी हुई है और वे इस मैच में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेंगी। दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड महिला टीम के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी कठिन रही है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का सामना किया है, जिससे टीम अपनी रणनीति और मानसिक मजबूती पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है.

न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 कब और कहां होगा?

न्यूज़ीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुवाहाटी के बार्सापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. Star Sports पर मैच का कवरेज अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे दर्शक अपने पसंदीदा भाषा में खेल का आनंद ले सकते हैं.

न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 के डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए न्यूज़ीलैंड बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. ध्यान दें कि लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. JioHotstar पर उपयोगकर्ता उच्च गुणवत्ता में मैच देख सकते हैं और मैच के लाइव अपडेट और हाइलाइट्स का भी आनंद ले सकते हैं.