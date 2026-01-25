India vs New Zealand 3rd T20I Match Scorecard: गुवाहाटी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी पटखनी, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 3rd T20I Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला गया. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. अब चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 3rd T20I Match Scorecard: गुवाहाटी में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने रखा 154 रनों का टारगेट, जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 34 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 86 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 153 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पर छह चौके और छक्के लगाए. ग्लेन फिलिप्स के अलावा मार्क चैपमैन ने 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हर्षित राणा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 154 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज भी बेहद निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. टीम इंडिया ने महज 10 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा नाबाद 68 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर सात चौके और पांच छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव नाबाद 57 ने रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी और ईश सोढ़ी ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. मैट हेनरी और ईश सोढ़ी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार यानी 28 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 153/9, 20 ओवर (डेवोन कॉनवे 1 रन, टिम सीफर्ट 12 रन, रचिन रवींद्र 4 रन, ग्लेन फिलिप्स 48 रन, मार्क चैपमैन 32 रन, डेरिल मिशेल 14 रन, मिशेल सेंटनर 27 रन, काइल जैमीसन 3 रन, मैट हेनरी 1 रन, ईश सोढ़ी नाबाद 2 रन और जैकब डफी नाबाद 4 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हर्षित राणा 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 2 विकेट और रवि बिश्नोई 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 155/2, 10 ओवर (संजू सैमसन 0 रन, अभिषेक शर्मा नाबाद 68 रन, इशान किशन 28 रन और सूर्यकुमार यादव नाबाद 57 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (मैट हेनरी 1 विकेट और ईश सोढ़ी 1 विकेट).

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.