Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में यूएई बनाम पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Satta Bazar Favourite Team: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Rahul Dravid Quits As Head Coach Of Rajasthan Royals: राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच पद से इस्तीफा दिया, सामने आई ये बड़ी वजह

ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच 30 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद यूएई की टीम 1 सितंबर को अफगानिस्तान और 2 सितंबर को पाकिस्तान से टकराएगी. इसके बाद पाकिस्तान और यूएई के बीच भिड़ंत 4 सितंबर को होगी, जबकि अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट आठ टीमों के एसीसी एशिया कप 2025 से पहले तीन टीमों को आदर्श तैयारी का अवसर प्रदान करेगा जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा. ये अभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेले जाएंगे.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच पर सट्टा बाजार गर्म (UAE vs PAK Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (UAE vs PAK Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में पाकिस्तान की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.