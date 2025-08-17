Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? एजबेस्टन में बर्मिंघम फीनिक्स बनाम लंदन स्पिरिट के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix Women vs London Spirit Women, 18th Match The Hundred 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने के बाद, बर्मिंघम फीनिक्स के लिए यह गिरावट की स्थिति रही है, क्योंकि बर्मिंघम फीनिक्स की टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जबकि एमिली अर्लॉट ने गेंदबाजी का नेतृत्व किया है, उन्हें अपने साथियों से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला है, जिसके कारण बर्मिंघम फीनिक्स की टीम निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं.

दूसरी तरफ, लंदन स्पिरिट को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जो एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, लेकिन लंदन स्पिरिट अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, तीन जीत और सिर्फ एक हार के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर हैं.लंदन स्पिरिट का नेतृत्व ग्रेस हैरिस ने किया है, जिन्होंने इस सीज़न में चार मैचों में 165 रन बनाकर अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है, जबकि उनकी गेंदबाज़ी अब तक थोड़ी हिट या मिस रही है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स की टीम लंदन स्पिरिट महिला के खिलाफ पहली जीत की तलाश में हैं. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला (BPH-W vs LNS-W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में लंदन स्पिरिट महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.