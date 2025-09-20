India Women vs Australia Women, 3rd ODI Match 2025 Video Highlights: तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 43 रनों से रौंदा, स्मृति मंधाना के शतकीय पारी पर फिरा पानी; यहां देखें IND W बनाम AUS W मैच का वीडियो हाइलाइट्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Full Highlights: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को 43 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं थीं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर था. यह भी पढ़ें: Team India Stats At Dubai Stadium: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का पूरा हाइलाइट्स (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Highlights)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 43 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम टीम 47.5 ओवर में 412 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 138 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान बेथ मूनी ने 75 गेंदों पर 23 चौके और एक छक्का लगाई. बेथ मूनी के अलावा जॉर्जिया वोल ने 81 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को क्रांति गौड़ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अरुंधति रेड्डी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. अरुंधति रेड्डी के अलावा रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 413 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. टीम इंडिया 47 ओवर में महज 369 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 125 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों पर 17 चौके और पांच छक्के लगाए. स्मृति मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 72 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को किम गार्थ ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. किम गार्थ के अलावा मेगन शुट्ट ने दो विकेट चटकाए.

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.