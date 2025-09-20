Team India Stats At Dubai Stadium: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला कल यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND vs PAK Asia Cup 2025, Sony Liv Subscription: सोनी लिव एप पर भी देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देखने के लिए चेक करें प्लान

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

दुबई के स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने कुल 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को नौ मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं चार में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम का दुबई के मैदान पर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 36 मैच खेले हैं. इस बीच पाकिस्तान की टीम को 21 मुकाबलों जीत मिली हैं जबकि 15 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया और पाकिस्तान मुकाबलों में हर रन की अहमियत होती है और कई बल्लेबाज अपने बल्ले से यादगार प्रदर्शन कर चुके हैं. कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने इन मुकाबलों में लगातार रन बनाकर अपना दबदबा कायम रखा है.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 66 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 44 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

अगर कुल एशिया कप टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मैच हुए हैं, जिनमें भारत ने 3, पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है. खिताब की प्रबल दावेदार टीम इंडिया को हालांकि पाकिस्तान से सतर्क रहना होगा जो उलटफेर करने में माहिर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पिछले रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs PAK Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND Likely Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

