IND vs PAK Asia Cup 2025, Sony Liv Subscription: सोनी लिव एप पर भी देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला, लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देखने के लिए चेक करें प्लान

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 2 Sony LIV Subscription: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला कल यानी 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है. टीम इंडिया जहां सुपर 4 की शुरुआत बड़ी जीत से करना चाहेगा, वहीं पाकिस्तान की टीम भी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Scorecard: सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश के सामने रखा 169 रनों का टारगेट, दासुन शनाका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

हाल के प्रदर्शन की बात करें तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने 24 मुकाबले जीते हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. यह आंकड़ा बताता है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया खिताब की दावेदार क्यों मानी जा रही है.

भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने एशिया कप 2025 अभियान की विजयी शुरुआत की है, अपने शुरुआती मैचों में क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात (संयुक्त अरब अमीरात) और ओमान को हराया है. फैंस अगर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले का लुफ्त उठाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के ऑनलाइन विकल्प तलाश रहे होंगे. इस आर्टिकल में, हम भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सोनी लिव की योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देखने के लिए सोनी लिव सब्सक्राइब करें (Sony Liv Subscription Plans for Watching India vs Pakistan Live Streaming Online)

Sony Liv Subscription plans (Photo credit: Sony Liv)

सोनी लिव सब्सक्रिप्शन प्लान तीन तरह के हैं, जिन्हें फैंस खरीद सकते हैं. केवल मोबाइल वार्षिक योजना की कीमत 699 रुपये है और जैसा कि नाम से पता चलता है, इस योजना की सदस्यता लेने वाले यूजर केवल एक डिवाइस का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं. सोनी LIV की प्रीमियम योजना की कीमत 1499 रुपये है और उपयोगकर्ता इस सदस्यता के साथ एक ही समय में दो सहित पांच लॉग-इन डिवाइस प्राप्त कर सकते हैं. यह प्लान एक साल तक वैध रहेगा. एक और LIV प्रीमियम प्लान है, जो मासिक है और इसकी कीमत 399 रुपये है. Sony Liv पर LIV प्रीमियम प्लान के साथ, प्रशंसक पांच डिवाइसों पर IND vs PAK लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं और 4K HD गुणवत्ता में मैच का आनंद ले सकते हैं.