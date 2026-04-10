QTG vs RWP, PSL 2026 18th Match Winner Prediction: क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम रावलपिंडी पिंडिज के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz, Pakistan Super League 2026 18th Match Winner Prediction: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का रोमांच जारी है. पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 10 अप्रैल को क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम रावलपिंडी पिंडिज (QTG vs RWP) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चार मैचों में एक जीत दर्ज की है, जबकि रावलपिंडी पिंडिज अपने सभी चार मुकाबले हार चुकी है. यह भी पढ़ें: RR vs RCB, IPL 2026 16th Match Pitch Report: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज बरपाएंगे कहर, रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 18वें मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सामना रावलपिंडी पिंडिज से होगा. सऊद शकील की कप्तानी वाली क्वेटा टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी, जबकि मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली रावलपिंडी टीम लगातार हार के बाद जीत की तलाश में है. बल्लेबाजी में हसन नवाज शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अबरार अहमद और अहमद दानियाल टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी तरफ, रावलपिंडी पिंडिज के लिए सैम बिलिंग्स और डैरिल मिचेल जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद आमिर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम रावलपिंडी पिंडिज हेड टू हेड (QTG vs RWP Head To Head Record)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी पिंडिज के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड फिलहाल 0-0 है.

ये टीम मार सकती है बाजी (QTG vs RWP Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम के पास बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन है और हसन नवाज शानदार लय में हैं. अगर क्वेटा की टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन हासिल करती है तो वह इस मुकाबले को जीत सकती है. वहीं रावलपिंडी पिंडिज के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है और टीम वापसी करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में मुकाबला रोमांचक रहने की पूरी उम्मीद है.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जीत की संभावना: 55%.

रावलपिंडी पिंडिज की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (QTG vs RWP 18th T20 Match Playing Prediction)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स: सऊद शकील (कप्तान), शमील हुसैन, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), रिले रूसो, हसन नवाज, बेवोन जैकब्स, टॉम करन, अहमद दानियाल, अल्जारी जोसेफ, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.

रावलपिंडी पिंडिज: मोहम्मद रिजवान (कप्तान/विकेटकीपर), यासिर खान, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला फजल, सैम बिलिंग्स, डैरिल मिचेल, डायन फॉरेस्टर, आमिर खान, रिशाद हुसैन, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद आमिर.

नोट: क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम बनाम रावलपिंडी पिंडिज क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.