ISU vs MS, PSL 2026 40th Match Live Streaming: आज इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

मुल्तान सुल्तांस बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Islamabad United vs Multan Sultans, Pakistan Super League 2026 40th Match Live Streaming And Telecast Details: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 40वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस (ISU vs MS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, मुल्तान सुल्तांस ने 9 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत हासिल की है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगुवाई शादाब खान कर रहे हैं, जबकि मुल्तान सुल्तांस की कमान एश्टन टर्नर के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs GT, IPL 2026 37th Match Winner Prediction: एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 40वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम होगी. इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफायर 1 में जगह बनाने की कोशिश करेगी. टीम ने अब तक 9 मुकाबलों में 5 जीत हासिल की है, जबकि 4 में हार का सामना किया है. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस 9 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है और अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस हेड टू हेड (ISU vs MS Head To Head)

टी20 में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुल्तान सुल्तांस ने 9 मैच जीते हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. डेवोन कॉनवे और मार्क चैपमैन से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में हैदर अली और शादाब खान टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में फहीम अशरफ और इमाद वसीम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस की टीम में स्टीव स्मिथ, जोश फिलिप और शान मसूद जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में पीटर सिडल और मोहम्मद नवाज टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

लाहौर कलंदर्स बनाम पेशावर जाल्मी के बीच 38वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (ISU vs MS 40th Match Date And Venue)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ISU vs MS 40th Match Live TV Channel Telecast In India)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं है.

भारत में इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ISU vs MS 40th Match Live Streaming In India)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड (Fan Code) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ISU vs MS 40th T20 Match Playing Prediction)

इस्लामाबाद यूनाइटेड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), समीर मिन्हास, मार्क चैपमैन, मोहसिन रियाज, शादाब खान (कप्तान), हैदर अली, फहीम अशरफ, क्रिस ग्रीन, इमाद वसीम, रिचर्ड ग्लीसन, सलमान मिर्जा.

मुल्तान सुल्तांस: साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, एश्टन टर्नर (कप्तान), जोश फिलिप (विकेटकीपर), शान मसूद, मोहम्मद नवाज, अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान रंधावा, पीटर सिडल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इस्माइल.

नोट: इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट टीम बनाम मुल्तान सुल्तांस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.