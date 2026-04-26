ISU vs MS, PSL 2026 40th Match Live Score Update: नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

मुल्तान सुल्तांस बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Islamabad United vs Multan Sultans, Pakistan Super League 2026 40th Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 40वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तांस (ISU vs MS) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा है. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, मुल्तान सुल्तांस ने भी 9 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 3 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगुवाई शादाब खान कर रहे हैं, जबकि मुल्तान सुल्तांस की कमान एश्टन टर्नर के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: HYK vs RWP, PSL 2026 39th Match Live Streaming: आज हैदराबाद किंग्समेन बनाम रावलपिंडीज़ के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 40वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम है. इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेगी. टीम ने अब तक 9 मुकाबलों में 5 जीत हासिल की है, जबकि 4 में हार का सामना किया है. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस 9 में से 6 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर बनी हुई है और अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है.

इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट टीम बनाम मुल्तान सुल्तांस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Islamabad United Cricket Team vs Multan Sultans Cricket Team Match Scorecard)

टी20 में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुल्तान सुल्तांस ने 9 मैच जीते हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में डेवोन कॉनवे, हैदर अली और शादाब खान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में फहीम अशरफ और इमाद वसीम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तांस की टीम में स्टीव स्मिथ, जोश फिलिप और शान मसूद जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में पीटर सिडल और मोहम्मद नवाज टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: इस्लामाबाद यूनाइटेड क्रिकेट टीम बनाम मुल्तान सुल्तांस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.