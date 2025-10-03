New Zealand vs Australia, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard: दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. पहले टेस्ट मैच में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs South Africa Women, 4th Match Live Streaming In India: आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त
दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs Australia 2nd T20 Playing XI)
न्यूजीलैंड (New Zealand 2nd T20 Playing XI): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, टिम रॉबिन्सन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, बेन सियर्स, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.
New Zealand won the toss and opted to bowl in the second T20I against Australia🙌#MitchellMarsh #MichaelBracewell #NZvAUS #NZvsAUS #SBM pic.twitter.com/DFBUXrMCBf
— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) October 3, 2025
ऑस्ट्रेलिया (Australia 2nd T20 Playing XI): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड.
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)
पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 181 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा नाबाद 106 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 16.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 85 रनों की धुआंधार पारी खेली.
नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.