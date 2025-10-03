England Women vs South Africa Women, 4th Match Live Streaming In India: आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 4th Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 2nd T20I Match Live Streaming In India: दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें इस मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. इस मुकाबले में इंग्लैंड को एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी खेमे को ताजमिन ब्रित्स और लौरा वोल्वार्ड्ट से बल्लेबाजी में उम्मीदें हैं. गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क इंग्लिश खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह तीसरा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले 7 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs SA W ODI Head To Head Record)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 46 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड महिला की टीम ने 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला की टीम को महज 10 मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का चौथा मुकाबला इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का चौथा मुकाबला इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch ENG W vs SA W 4th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच चौथे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch ENG W vs SA W 4th ODI Match Live Streaming)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs SA W 4th ODI Match Likely Playing XI)

इंग्लैंड महिला (ENG W Likely Playing XI): नेट सिवर-ब्रंट (कप्तान), हीथर नाइट, डैनी व्याट-हॉज, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर और एम्मा लैम्ब.

पाकिस्तान महिला (SA W Likely Playing XI): लौरा वोलवार्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजन काप, ताजमिन ब्रिट्स, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस और काराबो मेसो.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.