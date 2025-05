Netherlands vs Scotland, 64th Match 1st Inning Scorecard: नीदरलैंड ने स्कॉटलैंड के सामने रखा 282 रनों का टारगेट, जैच लायन कैचेट और स्कॉट एडवर्ड्स ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

स्कॉट एडवर्ड्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 64th Match 1st Inning Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 (ICC Cricket World Cup League Two 2023-27) का 64वां मुकाबला आज यानी 10 मई को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अम्स्टेलवीन (Amstelveen) के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड (VRA Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स की टीम ने अबतक शानदार प्रदर्शन किया है और फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है. नीदरलैंड्स ने अब तक 15 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की है. अपने पिछले मुकाबले में नीदरलैंड्स ने यूएई को 113 रनों के बड़े अंतर से हराया. वहीं स्कॉटलैंड की टीम इस समय अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. उन्होंने 11 मैचों में 7 में जीत और 4 में हार का सामना किया है. इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड की अगुवाई स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) कर रहे हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: NED vs SCO, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, स्कॉटलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन समेत लाइव स्कोरकार्ड

नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड के मैच का स्कोरकार्ड

🟠 Innings Break 🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The Netherlands post 282/7 in their 50 overs after choosing to bat first against Scotland in Amstelveen. 💪 Zach Lion-Cachet shines with a maiden ODI fifty, scoring a composed 78 (99) 🔥 Max O'Dowd set the tone with 64 (73) 🚀 Scott Edwards added late… pic.twitter.com/vAZG2QU4E8 — Netherlands Cricket Insider (@KNCBInsider) May 10, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 75 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 282 रन बनाए. नीदरलैंड की तरफ से जैच लायन कैचेट ने सबसे ज्यादा 78 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जैच लायन कैचेट ने 99 गेंदों पर सात चौका और एक छक्का लगाया. जैच लायन कैचेट के अलावा स्कॉट एडवर्ड्स ने 70 रन बनाए.

दूसरी तरफ, स्कॉटलैंड की टीम को मार्क वॉट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. स्कॉटलैंड की ओर से ब्रैडली करी ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. ब्रैडली करी के अलावा मार्क वॉट, ब्रैंडन मैकमुलेन और जैस्पर डेविडसन ने एक-एक विकेट चटकाए. स्कॉटलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 282 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नीदरलैंड की बल्लेबाजी: 282/7, 50 ओवर (माइकल लेविट 28 रन, मैक्स ओ'डॉउड 64 रन, जैच लायन कैचेट 78 रन, स्कॉट एडवर्ड्स 70 रन, तेजा निदामानुरु 19 रन, बास डी लीडे नाबाद 14 रन, नूह क्रॉस 0 रन और आर्यन दत्त 1 रन.)

स्कॉटलैंड की गेंदबाजी: (मार्क वॉट 1 विकेट, ब्रैडली करी 4 विकेट, ब्रैंडन मैकमुलेन 1 विकेट, जैस्पर डेविडसन 1 विकेट).