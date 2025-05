NED vs SCO, ICC World Cup League Two 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, स्कॉटलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन समेत लाइव स्कोरकार्ड

Scotland National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 64वां मुकाबला 10 मई(शनिवार) को अम्स्टेलवीन के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके वजह से स्कॉटलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. नीदरलैंड्स की टीम शानदार फॉर्म में है और फिलहाल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है. उन्होंने अब तक 15 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की है. वहीं स्कॉटलैंड की टीम इस समय अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. उन्होंने 11 मैचों में 7 में जीत और 4 में हार का सामना किया है. यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला हैं. यह भी पढ़ें: आईसीसी विश्व कप लीग में आज स्कॉटलैंड से भिड़ेगी नीदरलैंड क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे लाइव प्रसारण

नीदरलैंड ने जीता टॉस

🪙 The Netherlands have won the toss and will bat first against Scotland.

जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन समेत लाइव स्कोरकार्ड

नीदरलैंड स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर/कप्तान), जैक लायन कैशेट, तेजा निदामनुरु, बास डी लीडे, नोआ क्रोस, काइल क्लेन, रोलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन

📋 The Netherlands Teams News

🔁 One change for the Dutch: Aryan Dutt comes in for Vivian Kingma.

🎉 It’s also Dutt’s 50th ODI – a special milestone for the 21-year-old spinner!#NEDvSCO #CWCL2 pic.twitter.com/q8tyfqHNOD

— Netherlands Cricket Insider (@KNCBInsider) May 10, 2025