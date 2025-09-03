BAN vs NED 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. वही, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. यह आखिरी टी20 दोनों टीमों के फैंस के लिए एक मृतक मुकाबले के रूप में होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश ने लगातार दो दमदार जीत के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है. यह भी पढ़ें: आखिरी टी20 में नीदरलैंड बचा पाएगी लाज या बांग्लादेश करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

नीदरलैंड ने जीता टॉस

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, तंजीम हसन साकिब, रिशाद हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, नसुम अहमद, शोरफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैक्स ओडॉउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनुरू, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), शारिज़ अहमद, नूह क्रॉस, टिम प्रिंगल, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, डैनियल डोरम

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच तीसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.