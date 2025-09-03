BAN vs NED 3rd T20I 2025 Preview: आखिरी टी20 में नीदरलैंड बचा पाएगी लाज या बांग्लादेश करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह आखिरी टी20 दोनों टीमों के फैंस के लिए एक मृतक मुकाबले के रूप में होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश ने लगातार दो दमदार जीत के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. पहले टी20 में टास्किन अहमद की चार विकेट की झड़ी और लिट्टन दास व सैफ हसन की शानदार बल्लेबाजी ने टोन सेट किया, जबकि दूसरे मैच में नासुम और टास्किन अहमद की सटीक गेंदबाजी और संयमित पीछा ने 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की. सीरीज अपने हाथ में होने के साथ, बांग्लादेश अब क्लीन स्वीप पूरा करने और मजबूत गति बनाए रखने की कोशिश करेगा. पहले टी20 में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, नीदरलैंड की टीम पहले दो मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष करती नजर आई, और किसी भी पारी में 140 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं. दूसरे मैच में केवल विक्रमजीत सिंह और आर्यन दत्त ने कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया, जबकि पूरी टीम महज 103 रन पर ढह गई. अंतिम टी20 में सम्मान की बाज़ी लगाने के लिए नीदरलैंड की टीम ज्यादा संघर्ष दिखाने और सिलहट में सीरीज सफेद झंडा से बचने का प्रयास करेगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records): बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक 7 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है, इसमें बांग्लादेश ने 6 बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs NED Key Players To Watch Out): बांग्लादेश की ओर से कप्तान लिटन दास, तंज़ीद हसन तमीम और टास्किन अहमद पर निगाहें होंगी. वहीं नीदरलैंड्स के लिए तेजा निदामनुरु, आर्यन दत्त और विक्रमजीत सिंह मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs NED Mini Battle): बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ टास्किन अहमद और नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ विक्रमजीत सिंह के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. वहीं आर्यन दत्त बनाम तंज़ीद हसन तमीम की भिड़ंत भी रोमांचक रहने वाली है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरा टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच तीसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स तीसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैक्स ओडॉउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनुरू, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नूह क्रॉस, शारिज़ अहमद, काइल क्लेन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, डैनियल डोरम