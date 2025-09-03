ZIM vs SL 1st T20I 2025 Live Streaming: पहले टी20 में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

श्रीलंका क्रिकेट टीम(Crtedit: X/Twitter)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Live Telecast: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. वनडे सीरीज़ में 0-2 से हार झेलने के बाद जिम्बाब्वे अब श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में वापसी करना चाहेगा. सिकंदर रज़ा की अगुवाई वाली टीम जुलाई में खेले गए दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ट्राई-सीरीज़ में अपने सभी चार मुकाबले हार गई थी. हालांकि, इससे पहले फरवरी में हरारे में आयरलैंड को 1-0 से हराकर टीम ने जीत का स्वाद चखा था. इसी महीने शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 अफ्रीका क्वालिफायर को ध्यान में रखते हुए जिम्बाब्वे इस सीरीज़ को जीत की लय पकड़ने और तैयारी पुख्ता करने का बेहतरीन मौका मान रहा है. जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 मैच में बरसेगी बादल या बहेंगे रन? जानिए कैसा रहेगा हरारे का मौसम और हरारे स्पोर्ट्स क्लब के पिच का मिजाज

दूसरी ओर, श्रीलंका भी इस सीरीज़ को अगले हफ़्ते यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप से पहले की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देख रहा है. चरित असलंका की कप्तानी में टीम को जुलाई में बांग्लादेश ने घरेलू मैदान पर 2-1 से हराया था, जिसने उन्हें बड़ा झटका दिया था. ऐसे में श्रीलंकाई टीम के लिए ज़रूरी होगा कि वे जिम्बाब्वे जैसी संघर्षरत टीम के खिलाफ एकतरफ़ा और प्रभावी प्रदर्शन करें, ताकि महाद्वीपीय टूर्नामेंट में गंभीर दावेदार बनकर उतर सकें. इतिहास भी श्रीलंका के पक्ष में है, जिसने अब तक खेले गए छह टी20 मुकाबलों में से पांच जीते हैं. हालांकि, जनवरी पिछले साल मिली एकमात्र हार उन्हें आत्मसंतुष्ट होने से रोकने का काम करेगी.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 05:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 04:30 PM को होगा.

भारत में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच पहले टी20आई का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच को भारत में टीवी पर लाइव देखने के लिए दर्शकों को निराशा हो सकती है, क्योंकि इस मैच का कोई भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं होगा. यानी, अगर आप भारत में हैं और आप पहले टी20आई को अपने टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच के रोमांच को मिस न करने के लिए अन्य डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना होगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20आई का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कैसे देखें?

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका पहले टी20आई का लाइव स्ट्रीमिंग का अधिकार भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट के पास है. दर्शक FanCode ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके या FanCode की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म मैच की पूरी लाइव कवरेज प्रदान करेगा. क्रिकेट फैन्स के लिए यह एक बढ़िया अवसर है कि वे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच होने वाले इस रोमांचक मुकाबले का हर शॉट और हर विकेट सीधे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देख सकें और खेल का पूरा आनंद उठा सकें.