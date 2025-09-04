NAM vs SCO ICC CWC League 2 2023-27 Live Streaming: आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप लीग दो में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

स्कॉटलैंड बनाम नामीबिया(Photo Credits: @LatestLY)

Where To Watch Scotland National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team Match Live Telecast: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(SCO vs NAM) के बीच यह मैच 4 सितंबर(गुरुवार) को किंग सिटी(King City) स्थित मैपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड(Maple Leaf North-West Ground) में खेला जाएगा. नामीबिया अब तक टूर्नामेंट में 23 मैच खेल चुका है और 19 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है. टीम ने केवल नौ मुकाबले जीते हैं और टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए उन्हें इस मैच में जीत की सख्त ज़रूरत है. दूसरी ओर स्कॉटलैंड की स्थिति कहीं बेहतर है. 12 जीत के साथ वे अंकतालिका में तीसरे स्थान पर हैं. स्कॉटलैंड एक मज़बूत वनडे टीम है और नामीबिया के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा. पिछला मुकाबला बारिश की वजह से बिना गेंद फेंके रद्द हो गया था, इसलिए इस बार दोनों टीमें दो अहम अंक हासिल करना चाहेंगी. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड की बल्लेबाज़ी की ताकत उनके टॉप-5 में मौजूद तीन खिलाड़ी जॉर्ज मुन्से, ब्रैंडन मैकमुलन और रिची बेरिंगटन हैं. इनमें से दो बल्लेबाज़ों ने पिछले मैच में कनाडा के खिलाफ बड़ी पारियां खेली थीं. वहीं ब्रैड करी, माइकल लीज़्क और मार्क वॉट स्कॉटलैंड के अनुभवी गेंदबाज़ हैं, जो लगातार विपक्षी टीमों को परेशान करते हैं. नामीबिया की बल्लेबाज़ी का दारोमदार इन-फॉर्म जान फ्राइलिंक, कप्तान गेरहार्ड इरास्मस और जान निकोल लॉफ्टी-ईटन पर होगा. गेंदबाज़ी में बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ और जे.जे. स्मिट पिछले मैच में शानदार साबित हुए थे और इस बार भी टीम उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखेगी.

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की शुरुआत 2019 में हुई थी. यह एसोसिएट देशों के लिए वनडे प्रारूप में खेली जाने वाली लीग है, जो तय करती है कि कौन सी टीमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या प्ले-ऑफ में जगह बनाएंगी. क्वालिफायर से दो टीमें सीधे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में प्रवेश करेंगी. फिलहाल क्वालिफायर की जगह को लेकर ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है और स्कॉटलैंड व नामीबिया दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहेंगे.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड, आईसीसी वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यह मैच 4 सितंबर(गुरुवार) को किंग सिटी स्थित मैपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, मुकाबले का टॉस 08: 00 PM को होगा.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड, आईसीसी वर्ल्ड कप लीग टू का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस टूर्नामेंट का कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं है. ऐसे में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड मैच का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर देखने का विकल्प मौजूद नहीं होगा.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड, आईसीसी वर्ल्ड कप लीग टू मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप लीग दो मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, दर्शकों को इसके लिए 19 रुपए का पास खरीदना होगा. फैंस इस पास को लेकर नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड, आईसीसी वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 मैच का सीधा आनंद उठा सकते हैं.