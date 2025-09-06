CAN vs SCO, ICC CWC League 2 2025 Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा बनाम स्कॉटलैंड होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव मुकाबला

कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Credit: X/@canadiancricket)

Where To Watch Canada National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Match Live Telecast: कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 85वां मुकाबला 06 सितंबर(शनिवार) को किंग सिटी(King City) के मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड (Maple Leaf North-West Grounds A) में खेला जाएगा. यह मैच त्रिकोणीय सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें नामीबिया भी शामिल है. स्कॉटलैंड की टीम फिलहाल अंकतालिका में शीर्ष पर है और शानदार लय में दिखाई दे रही है, जबकि कनाडा की टीम अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 80 पर समेटा, हरारे में ध्वस्त हुई लंकाई बैटिंग, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड की टीम ने अब तक 23 मैचों में से 13 में जीत दर्ज की है, जबकि सात मुकाबले गंवाए और तीन बेनतीजा रहे हैं. उनके पास 29 अंक हैं और नेट रन रेट +0.925 है. दूसरी ओर, कनाडा की टीम ने 23 मैचों में से 9 जीते, 12 हारे और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। उनके पास 20 अंक हैं और नेट रन रेट -0.209 है. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कड़ा और रोमांचक होने की उम्मीद है.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: दोनों टीमें अब तक 12 बार वनडे फॉर्मेट में आमने-सामने हुई हैं. स्कॉटलैंड ने 8 मैच जीते हैं, जबकि कनाडा ने 4 बार बाजी मारी है. पिछले महीने हुए मुकाबले में स्कॉटलैंड ने कनाडा को सात विकेट से हराकर इस रिकॉर्ड को और मजबूत किया था.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 (2023-27) का 85वां मुकाबला 6 सितंबर(शनिवार) 2025 को किंग सिटी के मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड (A) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का कोई टीवी प्रसारण नहीं किया जाएगा क्योंकि लीग 2 के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर मौजूद नहीं है.

कनाडा बनाम स्कॉटलैंड ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं. मैच भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से शुरू होगा. दर्शक FanCode पर जाकर मैच पास खरीदकर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, ICC की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्कोर भी उपलब्ध रहेंगे.