UAE vs NEP, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 91st Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में नेपाल ने संयुक्त अरब अमीरात को दिया 240 रनों का लक्ष्य, भीम शर्की ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 91st Match Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 91वां मुकाबला आज यानी 5 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा है. नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 19 मैच खेले हैं. जिसमें पांच मैच में जीत दर्ज की है और 12 में हार का सामना पड़ा है और टीम सातवें पायदान पर है. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने अब तक 19 मैच खेले हैं. जिसमें चार जीत और 15 हार मिली है और आठ अंक के साथ टीम आठवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. नेपाल की अगुआई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात की कप्तानी अलीशान शराफू (Alishan Sharafu) के हाथों में होगी.

फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में चार जीत और 15 हार के साथ आखिरी स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष रन स्कोरर राहुल चोपड़ा हैं जिनके नाम 403 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएई के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज अयान अफजल खान हैं, जिन्होंने 18 विकेट लिए हैं.

यूएई वर्तमान में आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 8 रेटिंग के साथ 20वें स्थान पर है. यूएई ने राहुल चोपड़ा को एक नया कप्तान नियुक्त किया है और उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में उनकी किस्मत बदल जाएगी. जब वनडे की बात आती है, तो यूएई भयानक फॉर्म में है. उन्होंने अपने पिछले 5 वनडे मुकाबलों में से 4 गंवाए हैं. वे जिस फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए आगामी मैचों में यूएई पर उनकी विपक्षी टीमें हावी रहेंगी.

दूसरी तरफ, नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और 12 हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान अलीशान शराफू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद आसिफ शेख और भीम शर्की ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 78 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 239 रन बनाए. नेपाल की तरफ से भीम शर्की ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान भीम शर्की ने 68 गेंदों पर सात चौके लगाए. भीम शर्की के अलावा कुशल मल्ला ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जाहिद अली ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी और ध्रुव पाराशर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी और ध्रुव पाराशर के अलावा जाहिद अली ने एक-एक विकेट चटकाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 240 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नेपाल की बल्लेबाजी: 239/9, 50 ओवर (कुशल भुर्टेल 2 रन, आसिफ शेख 34 रन, भीम शर्की 48 रन, रोहित पौडेल 2 रन, आरिफ शेख 30 रन, दीपेंद्र सिंह ऐरी 37 रन, कुशल मल्ला 45 रन, करण केसी 0 रन, नंदन यादव 1 रन, ललित राजबंशी नाबाद 4 रन और संदीप लामिछाने नाबाद 15 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जाहिद अली 1 विकेट, मुहम्मद जवादुल्लाह 2 विकेट, जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट और ध्रुव पाराशर 2 विकेट).

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.