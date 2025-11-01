Nepal vs United States of America, 89th Match Scorecard: दुबई में नेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया 272 रनों का टारगेट, दीपेंद्र सिंह ऐरी ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 89th Match Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 89वां मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 22 मैच खेले हैं. जिसमें 16 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम पहले स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 18 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और 11 हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. यह भी पढें: New Zealand vs England, 3rd ODI Match Scorecard: वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2 विकेट से रौंदा, सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप; यहां देखें NZ बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और 11 हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 16 जीत और छह हार के साथ पहले स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद कुशल भुरटेल और भीम शर्की ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 88 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की पूरी टीम 49.5 ओवरों में 271 रन बनाकर सिमट गई. नेपाल की तरफ से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सबसे ज्यादा 75 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 67 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्के लगाए. दीपेंद्र सिंह ऐरी के अलावा करण केसी ने 49 रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम को नोस्थुश केनजिगे ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से हरमीत सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. हरमीत सिंह के अलावा सौरभ नेत्रावलकर और नोस्थुश केनजिगे ने विकेट चटकाए. संयुक्त राज्य अमेरिका की टी को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 272 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नेपाल की बल्लेबाजी: 271/10, 49.5 ओवर (कुशल भुर्टेल 47 रन, आसिफ शेख 2 रन, भीम शर्की 43 रन, रोहित पौडेल 36 रन, आरिफ शेख 2 रन, दीपेंद्र सिंह ऐरी 75 रन, गुलसन झा 5 रन, करण केसी 49 रन, नंदन यादव 1 रन, संदीप लामिछाने नाबाद 4 रन और ललित राजबंशी 1 रन.)

संयुक्त राज्य अमेरिका की गेंदबाजी: (सौरभ नेत्रावलकर 2 विकेट, नोस्थुश केनजिगे 2 विकेट, जसदीप सिंह 1 विकेट, हरमीत सिंह 3 विकेट और शुभम् रंजने 1 विकेट).

