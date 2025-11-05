UAE vs NEP, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 91st Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात ने नेपाल को 4 विकेट से रौंदा, मुहम्मद शाहदाद और मुहम्मद वसीम ने खेली शानदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 91st Match Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 91वां मुकाबला आज यानी 5 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने नेपाल को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपनी पांचवीं जीत दर्ज कर ली हैं. नेपाल की अगुआई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात की कप्तानी अलीशान शराफू (Alishan Sharafu) के हाथों में होगी. यह भी पढें: Jasprit Bumrah New Milestone: इतिहास रचने से महज दो कदम दूर जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय गेंदबाज

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान अलीशान शराफू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद आसिफ शेख और भीम शर्की ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 78 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 239 रन बनाए. नेपाल की तरफ से भीम शर्की ने सबसे ज्यादा 48 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान भीम शर्की ने 68 गेंदों पर सात चौके लगाए. भीम शर्की के अलावा कुशल मल्ला ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जाहिद अली ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी और ध्रुव पाराशर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी और ध्रुव पाराशर के अलावा जाहिद अली ने एक-एक विकेट चटकाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 240 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 28 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम ने 49.1 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से मुहम्मद शाहदाद ने सबसे ज्यादा 96 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मुहम्मद शाहदाद ने 123 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए. मुहम्मद शाहदाद के अलावा मुहम्मद वसीम ने 76 रन बटोरे.

वहीं, नेपाल की टीम को करन केसी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. नेपाल की ओर से करण केसी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. करण केसी के अलावा नंदन यादव, ललित राजबंशी और संदीप लामिछाने ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नेपाल की बल्लेबाजी: 239/9, 50 ओवर (कुशल भुर्टेल 2 रन, आसिफ शेख 34 रन, भीम शर्की 48 रन, रोहित पौडेल 2 रन, आरिफ शेख 30 रन, दीपेंद्र सिंह ऐरी 37 रन, कुशल मल्ला 45 रन, करण केसी 0 रन, नंदन यादव 1 रन, ललित राजबंशी नाबाद 4 रन और संदीप लामिछाने नाबाद 15 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जाहिद अली 1 विकेट, मुहम्मद जवादुल्लाह 2 विकेट, जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट और ध्रुव पाराशर 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

संयुक्त अरब अमीरात की बल्लेबाजी: 243/6, 49.1 ओवर (अलीशान शराफू 18 रन, अर्यांश शर्मा 0 रन, मुहम्मद शाहदाद 96 रन, शोएब खान 29 रन, मुहम्मद वसीम 76 रन, हर्षित कौशिक 13 रन, ध्रुव पाराशर नाबाद 2 रन और जाहिद अली नाबाद 5 रन.)

नेपाल की गेंदबाजी: (करण केसी 3 विकेट, नंदन यादव 1 विकेट, ललित राजबंशी 1 विकेट और संदीप लामिछाने 1 विकेट).

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.