Namibia vs Uganda, 1st ODI Match Scorecard: नामीबिया ने युगांडा को 173 रनों से दी करारी शिकस्त, यहां देखें NAM बनाम UGA मैच का स्कोरकार्ड

नामीबिया बनाम युगांडा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे वनडे मुकाबले में आज यानी 23 मार्च को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में पहला वनडे मैच खेला गया. इस मुकाबले में नामीबिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए युगांडा को 173 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजी में भी दबदबा बनाते हुए आसानी से जीत हासिल की. यह भी पढ़ें: Namibia vs Uganda, 1st ODI Match Scorecard: नामीबिया ने युगांडा के सामने रखा 304 रनों का लक्ष्य, गेरहार्ड इरासमस ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team Match Scorecard)

इस मुकाबले में नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की टीम ने अच्छी शुरुआत के बाद मध्यक्रम में तेज रन बनाए. गेरहार्ड इरास्मस ने तूफानी अंदाज में 88 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए. उनके अलावा जान फ्राइलिंक ने 44 रन, डायलन लीचर ने नाबाद 39 रन और विलेम मिबर्ग ने 37 रनों का योगदान दिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 303 रन बनाए. युगांडा की ओर से कॉस्मास क्येवुता ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि केनेथ वैसवा ने 2 विकेट अपने नाम किए. दूसरी तरफ, युगांडा की टीम को 304 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई. टीम लगातार विकेट गंवाती रही, जिससे रन रेट भी गिरता गया.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी युगांडा की पूरी टीम 30.2 ओवर में 130 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. युगांडा की ओर से जूमा मियाजी ने 36 रनों की पारी खेली, जबकि अनस बैग ने 25 रन बनाए. वहीं, नामीबिया की ओर से रुबेन ट्रम्पेलमैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. उनके अलावा बर्नार्ड शोल्ट्ज ने 3 विकेट और मैक्स हिंगो ने 2 विकेट अपने नाम किए. नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का अगला मुकाबला जल्द ही खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नामीबिया की बल्लेबाजी: 303/8, 50 ओवर (गेरहार्ड इरास्मस 88 रन, जान फ्राइलिंक 44 रन, डायलन लीचर नाबाद 39 रन, विलेम मिबर्ग 37 रन, लॉरेन स्टीनकैंप 30 रन, मालान क्रूगर 20 रन.)

युगांडा की गेंदबाजी: (कॉस्मास क्येवुता 3 विकेट, केनेथ वैसवा 2 विकेट, जूमा मियाजी 1 विकेट, जोसेफ बागुमा 1 विकेट, रियाजत अली शाह 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

युगांडा की बल्लेबाजी: 130/10, 30.2 ओवर (जूमा मियाजी 36 रन, अनस बैग 25 रन, केनेथ वैसवा 20 रन, साइमन सेसाज़ी 18 रन.)

नामीबिया की गेंदबाजी: (रुबेन ट्रम्पेलमैन 4 विकेट, बर्नार्ड शोल्ट्ज 3 विकेट, मैक्स हिंगो 2 विकेट, जैक ब्रासेल 1 विकेट).

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.