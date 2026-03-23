Namibia vs Uganda, 1st ODI Match Scorecard: नामीबिया ने युगांडा के सामने रखा 304 रनों का लक्ष्य, गेरहार्ड इरासमस ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नामीबिया बनाम युगांडा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 23 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (Namibia Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस मुकाबले में नामीबिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. यह भी पढ़ें: Namibia vs Uganda, 1st ODI Match Live Score Update: नामीबिया बनाम युगांडा के बीच खेला जा रहा है पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

नामीबिया और युगांडा के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है और दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. नामीबिया की टीम ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मजबूत बल्लेबाजी प्रदर्शन किया है. वहीं युगांडा की टीम गेंदबाजी में बीच-बीच में विकेट निकालकर मुकाबले में बनी रही.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक रहा, जहां नामीबिया के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की. शुरुआती झटकों के बाद गेरहार्ड इरासमस और जान फ्रायलिंक ने पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. अंत के ओवरों में डायलन लीचर ने भी तेज रन जोड़कर टीम को 300 के पार पहुंचाया.

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team Match Scorecard)

इस मुकाबले में नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 303 रन बनाए. टीम की ओर से गेरहार्ड इरासमस ने सबसे ज्यादा 89 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 48 गेंदों पर चार चौके और सात छक्के लगाए.

गेरहार्ड इरासमस के अलावा जान फ्रायलिंक ने 44 रन बनाए, जबकि विलेम मिबर्ग ने 37 रनों का योगदान दिया. अंत में डायलन लीचर ने नाबाद 39 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया. युगांडा की ओर से कॉस्मास क्येवुता ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा केनेथ वाइसवा ने दो विकेट लिए, जबकि जूमा मियाजी, रियाजत अली शाह और जोसेफ बगुमा को एक-एक सफलता मिली.

अब युगांडा की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 304 रन बनाने होंगे. नामीबिया की टीम इस बड़े स्कोर का बचाव कर मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नामीबिया की बल्लेबाजी: 303/8, 50 ओवर (विलेम मिबर्ग 37 रन, मालन क्रूगर 20 रन, जान फ्रायलिंक 44 रन, गेरहार्ड इरासमस 89 रन, लॉरेन स्टीनकैंप 29 रन, डायलन लीचर नाबाद 39 रन, जोनाथन स्मिट 5 रन, रुबेन ट्रंपेलमैन 6 रन, बर्नार्ड स्कोल्ट्ज 2 रन.)

युगांडा की गेंदबाजी: (कॉस्मास क्येवुता 3 विकेट, केनेथ वाइसवा 2 विकेट, जूमा मियाजी 1 विकेट, रियाजत अली शाह 1 विकेट और जोसेफ बगुमा 1 विकेट).

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.