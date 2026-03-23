Namibia vs Uganda, 1st ODI Match Live Score Update: नामीबिया बनाम युगांडा के बीच खेला जा रहा है पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team, 1st ODI Match Live Scorecard Update: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 23 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (Namibia Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस मुकाबले में नामीबिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. फिलहाल मैच जारी है और नामीबिया की टीम ने 29.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. यह भी पढ़ें: Virat Kohli vs Rohit Sharma IPL Stats: विराट कोहली और रोहित शर्मा में किसका पलड़ा भारी, यहां देखें रन, रिकॉर्ड और कप्तानी के आकंड़ें

नामीबिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संभलकर शुरुआत की. टीम को पहला झटका 37 रन के स्कोर पर मालन क्रूगर के रूप में लगा. इसके बाद जान फ्रायलिंक और विलेम मिबर्ग ने पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. जान फ्रायलिंक ने 44 रनों की अहम पारी खेली, जबकि विलेम मिबर्ग ने 37 रन बनाए. फिलहाल गेरहार्ड इरासमस और लॉरेन स्टीनकैंप क्रीज पर मौजूद हैं और पारी को आगे बढ़ा रहे हैं.

युगांडा की ओर से गेंदबाजी में केनेथ वाइसवा, रियाजत अली शाह और जोसेफ बगुमा ने एक-एक विकेट हासिल किए हैं. जूमा मियाजी और कॉस्मास क्येवुता ने किफायती गेंदबाजी की है और रन गति को नियंत्रित रखा है.

नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Namibia National Cricket Team vs Uganda National Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. नामीबिया की टीम अब यहां से बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी, जबकि युगांडा की नजरें जल्द विकेट निकालकर वापसी करने पर होंगी. मैच का रन रेट फिलहाल 4.24 का है, जिससे संकेत मिलता है कि पिच बल्लेबाजी के लिए संतुलित है.

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम युगांडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.