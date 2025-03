KKR vs RCB, IPL 2025 1st T20 Match Scorecard: पहले मुकाबले में केकेआर ने आरसीबी को दिया 175 रनों का टारगेट, अजिंक्य रहाणे ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, IPL 2025 1st Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज आज से हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पहला मुकाबला आज यानी 22 मार्च डिफेंडिंग चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू क्रिकेट टीम (RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा हैं. केकेआर ने तीन बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है. वहीं आरसीबी (RCB) की टीम अभी तक एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. KKR vs RCB, IPL 2025 1st T20 Match Live Scorecard: केकेआर और आरसीबी के बीच रोमांचक मुकाबला जारी, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

