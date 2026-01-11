India vs New Zealand 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पटखनी, विराट कोहली ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 1st ODI Match Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में खेला गया. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Pakistan, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: दांबुला में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard)
1ST ODI. India Won by 4 Wicket(s) https://t.co/pX6HYz772x #TeamIndia #INDvNZ #1stODI @IDFCfirstbank
— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 117 रन बोर्ड पर जड़ दिए.
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने सबसे ज्यादा 84 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान डेरिल मिशेल ने 71 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. डेरिल मिशेल के अलावा हेनरी निकोल्स ने 62 रन बनाए.
दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हर्षित राणा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसीद कृष्ण ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसीद कृष्ण के अलावा कुलदीप यादव ने एक विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने थे.
बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज भी शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 39 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया ने 49 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 93 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान विराट कोहली ने महज 91 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्का लगाया. विराट कोहली के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन बटोरे.
वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को काइल जैमीसन ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. के अलावा आदित्य अशोक और क्रिस्टियन क्लार्क ने एक-एक विकेट चटकाए. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 14 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला राजकोट (Rajkot) के निरंजन शाह स्टेडियम (Niranjan Shah Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.
पहली पारी का स्कोरकार्ड:
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 300/8, 50 ओवर (डेवोन कॉनवे 56 रन, हेनरी निकोल्स 62 रन, विल यंग 12 रन, डेरिल मिशेल 84 रन, ग्लेन फिलिप्स 12 रन, मिशेल हे 18 रन, माइकल ब्रेसवेल 16 रन, जैकरी फॉल्क्स 1 रन, क्रिस्टियन क्लार्क नाबाद 24 रन और काइल जैमीसन नाबाद 8 रन.)
टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हर्षित राणा 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 2 विकेट, प्रसीद कृष्ण 2 विकेट और कुलदीप यादव 1 विकेट).
दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:
टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 306/6, 49 ओवर (रोहित शर्मा 26 रन, शुभमन गिल 56 रन, विराट कोहली 93 रन, श्रेयस अय्यर 49 रन, रवींद्र जड़ेजा 4 रन, केएल राहुल नाबाद 29 रन, हर्षित राणा 29 रन और वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 7 रन.)
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (काइल जैमीसन 4 विकेट, आदित्य अशोक 1 विकेट और क्रिस्टियन क्लार्क 1 विकेट).
