IND vs SA 2nd Test 2025 Day 1 Scorecard, Stumps: दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर बनाए 247 रन, कुलदीप यादव ने चटकाए 3 विकेट, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरा और अंतिम टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 81.5 ओवर में 247 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. स्टंप्स के समय सेनुरन मुतुसामी 25 रन पर खेल रहे थे, जबकि विकेटकीपर काइल वेरेयने 1 रन बनाकर नाबाद लौटे है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालते हुए मेजबान टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ने नहीं दिया. पहली साझेदारी अच्छी चल रही थी, तभी जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को 38 रन पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने 82 रन की साझेदारी की थी. इसके तुरंत बाद रयान रिकेलटन भी 35 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे. दक्षिण अफ्रीका का पहला झटका 82 रन पर और दूसरा झटका भी 82 रन पर ही लगा.

तेंबा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स ने पारी को संभालने की कोशिश की और तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े. बावुमा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 41 रन बनाए, लेकिन रवींद्र जडेजा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन लो-डाइविंग कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया. ट्रिस्टन स्टब्स ने धैर्य से खेलते हुए 112 गेंद में 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. वे 187 के स्कोर पर कुलदीप यादव की गेंद पर केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए। इसके बाद विकेटों का गिरना जारी रहा.

वियान मुल्डर केवल 13 रन बना सके और वे भी यशस्वी जायसवाल के शानदार कैच का शिकार बने। 201 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका का पांचवां विकेट गिरा. टोनी डी ज़ोरज़ी ने 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद पर पंत को कैच थमा बैठे. दिन का अंतिम विकेट भी भारत को मिला, जब डी ज़ोरज़ी 246 के स्कोर पर आउट हुए.

भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 17 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर में 6 मेडन डालते हुए केवल 38 रन देकर 1 विकेट लिया. मोहम्मद सिराज के खाते में भी एक विकेट आया. जडेजा ने 12 ओवर में 30 रन देकर एक सफलता हासिल की. भारत के लिए यह एक अच्छा दिन माना जाएगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर तक बढ़त बनाने से रोका गया। दूसरे दिन भारत का लक्ष्य होगा कि मेजबान टीम को जल्द से जल्द समेटा जाए और फिर बल्लेबाजी में मजबूत शुरुआत की जाए. भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है और यह टेस्ट जीतना बेहद जरूरी है.