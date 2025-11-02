IND vs AUS 3rd T20I 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 1-1 से सीरीज की बराबर, वाशिंगटन सुंदर ने खेली मैच जिताऊ पारी, देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को होबार्ट(Hobart) के बेलेरीव ओवल (Bellerive Oval) में खेला गया. तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया. इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने 9 गेंद शेष रहते 189 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ सीरीज़ का रोमांच और बढ़ गया है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी 1-1 से बराबर कर ली है.

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके. वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट हासिल किए और कंगारू बल्लेबाज़ों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने सबसे अधिक 74 रन बनाए. उन्होंने 38 गेंदों की पारी में 6 छक्के और 4 चौके जड़े. मार्कस स्टोइनिस ने भी 39 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि मैथ शॉर्ट ने अंत में 15 गेंदों में नाबाद 26 रन जोड़कर टीम को 186/6 तक पहुंचाया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी रही. ओपनर अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 29 रनों की उपयोगी पारी खेली. लेकिन जीत के असली नायक बने वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 23 गेंदों में नाबाद 49 रनों की आतिशी पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया. सुंदर की पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट झटके, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाज़ों पर दबाव नहीं बना पाए. भारत ने 18.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाकर मैच जीत लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज़ में वापसी के संकेत दे दिए हैं.