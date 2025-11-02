What Happens If IND-W vs SA-W Women’s CWC 2025 Final Is Washed Out? क्या होगा अगर बारिश में धुल गया भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन या होगा रिजर्व डे पर मुकाबला?

DY Patil Stadium Under Covers (Photo Credits: @Cricket_Lens/X)

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाना था. लेकिन बारिश के चलते मैच में देरी हो गई हैं. जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका महिला टीम से होगा. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल का लाइव टेलीकास्ट? जानिए दूरदर्शन के टीवी चैनल पर कैसे उठाएं मैच का लुफ्त

यह मुकाबला न केवल दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, बल्कि महिला क्रिकेट के भविष्य की दिशा भी तय करेगा. दिलचस्प बात यह है कि इस बार विश्व कप में एक नई चैंपियन टीम देखने को मिलेगी. वहीं, प्रशंसक यह जानने को उत्सुक हैं कि अगर बारिश ने फाइनल मैच को प्रभावित किया तो क्या इसके लिए रिज़र्व डे रखा गया है? आइए पूरा डिटेल्स जानते हैं.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 30 अक्टूबर को खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. जेमिमा रोड्रिग्स (127*) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (89) की शानदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य (339 रन) सफलतापूर्वक हासिल किया था. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है.

फाइनल मुकाबले से पहले मौसम की स्थिति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. दूसरे सेमीफाइनल से पहले नवी मुंबई में हल्की बारिश हुई थी, और टूर्नामेंट के दौरान कई मुकाबले बारिश या गीले मैदान के कारण प्रभावित हुए. ऐसे में प्रशंसकों के मन में सवाल है कि अगर फाइनल मैच बारिश में धुल गया तो क्या होगा?

क्या भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल के लिए रखा गया है रिज़र्व डे?

जी हां, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए रिज़र्व डे निर्धारित किया गया है. अगर 2 नवंबर को बारिश या किसी अन्य कारण से मैच पूरा नहीं हो पाता, तो मुकाबला अगले दिन यानी 3 नवंबर को फिर से शुरू किया जाएगा. आईसीसी की गाइडलाइन के अनुसार, 2 नवंबर को पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम 20-20 ओवर का खेल हो सके ताकि मैच का परिणाम निकाला जा सके. लेकिन अगर मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं होता, तो खेल को रिज़र्व डे यानी 3 नवंबर पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

यदि रिज़र्व डे पर भी बारिश या अन्य कारणों से खेल नहीं हो पाता, तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका दोनों को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब साझा रूप से प्रदान किया जाएगा.