How To Watch ENG vs AUS 3rd Test 2025 Day 2 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 2 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 83 ओवर में आठ विकेट खोकर 326 रन बना लिए थे. आज यानी 18 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 3rd Test Bay Oval Pitch Report And Weather Report: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या वेस्टइंडीज के गेंदबाज बचाएंगे अपनी लाज, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज और मौसम का हाल

तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने शतकीय (106 रन) पारी खेली. ये एलेक्स केरी के टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 135 गेंदों में पूरा किया. इंग्लैंड के खिलाफ एलेक्स केरी ने पहला टेस्ट शतक लगाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआती झटके लगे थे. हालांकि, एलेक्स केरी ने एक छोर संभाले रखा और अपना बेहतरीन शतक पूरा किया.

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट खोकर 326 रन बना लिए थे. मिचेल स्टार्क नाबाद 33 रन और नाथन लियोन नाबाद 0 रन अभी क्रीज पर मौजूद थे. एलेक्स केरी के शतक और ख्वाजा की अर्धशतकीय पारी के अलावा जोश इंग्लिश ने 39 गेंदों का सामना कर 32 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए. ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स को 2-2 सफलताएं मिली.

एलेक्स ऐसी रही केरी की पारी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स केरी नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए. एलेक्स ने पहले उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर 138 गेंदों में 91 रन की साझेदारी निभाई. इसके बाद जोश इंग्लिस के साथ 81 गेंदों में 59 रन जोड़े. इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एलेक्स ने लोअर आर्डर के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां की. उस्मान ख्वाजा 126 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए. जोश इंग्लिस के बल्ले से 39 गेंदों में 32 रन निकले.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जा रहा हैं. आज यानी 18 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में एशेज 2025-26 का टीवी प्रसारण Sony Sports नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां सभी मुकाबले अलग-अलग स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में Fox Sports और Kayo Sports इस प्रतिष्ठित सीरीज़ का प्रसारण करेंगे, जबकि इंग्लैंड में Sky Sports और TNT Sports मैचों को टीवी पर दिखाएंगे. सब-सहारा अफ्रीका के क्रिकेट दर्शकों के लिए SuperSports पूरे एशेज 2025-26 का टीवी ब्रॉडकास्ट उपलब्ध कराएगा. भारत में एशेज 2025-26 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मुकाबले देख सकेंगे. पाकिस्तान में फैंस PTV Sports के साथ-साथ Tamasha और Tapmad ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी Willow TV पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी एशेज सीरीज़ देख पाएंगे.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.