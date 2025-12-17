New Zealand vs West Indies, 3rd Test Bay Oval Pitch Report And Weather Report: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या वेस्टइंडीज के गेंदबाज बचाएंगे अपनी लाज, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज और मौसम का हाल

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test 2025 Pitch Reports And Weather Report: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 18 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लखनऊ में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने बेहद आसानी से 9 विकेटों से जीतकर अपने नाम किया. इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज पर 1-0 की बढ़त भी बना ली है. यानी अब अगर न्यूजीलैंड की टीम माउंट माउंगानुई में होना वाला तीसरा टेस्ट जीतती है या उसे ड्रॉ भी करा देती हैं तो भी वो सीरीज को अपने नाम कर लेंगे. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म करने के लिए किसी भी हाल में तीसरा टेस्ट जीतना ही होगा.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Test Head To Head Record)

न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 51 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और आंकड़े भी इसका प्रमाण देते हैं. इन 51 टेस्ट मैचों में से न्यूज़ीलैंड ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 20 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बराबरी की टक्कर देती रही हैं.

बे ओवल पिच रिपोर्ट (Bay Oval, Mount Maunganui Pitch Report)

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. बे ओवल में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाज़ी करना खूब पसंद करती है. इस मैदान पर अब तक पांच टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दो मैच पहले गेंदबाज़ी करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां टेस्ट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 389 रन रहा है, जो कि दूसरी पारी में 356 रन, तीसरी पारी में 219 रन और चौथी पारी में 171 रन हो जाता है.

माउंट माउंगानुई के मौसम का हाल (Mount Maunganui Weather Update)

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. मैच के पहले दिन माउंट माउंगानुई में मौसम काफी सर्द और साफ रहने की उम्मीद है. तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है. पूरे पांच दिनों के दौरान बारिश की संभावना बहुत कम (नगण्य) है, जिसका मतलब है कि दर्शकों को खेल का पूरा आनंद मिलेगा और ओवरों में कोई कटौती नहीं होगी. हालांकि, माउंट माउंगानुई की मशहूर तेज हवाएं (25-30 किमी/घंटा तक) खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं, खासकर फील्डिंग और गेंदबाजी के दौरान. सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ सकती है, इसलिए खिलाड़ियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs WI 3rd Test Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ज़कारी फॉल्क्स, एजाज़ पटेल, माइकल रे, जैकब डफी.

वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल, ब्रैंडन किंग, केवम हॉज, शाई होप, रॉस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, एंडरसन फिलिप, केमार रोच, जायडेन सील्स, ओजे शील्ड्स.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.