England Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 16th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इंग्लैंड की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. वहीं, पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st Test Day 4 Scorecard: पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें चौथे दिन का स्कोरकार्ड

रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs PAK W 16th ODI Match Playing XI)

इंग्लैंड महिला (ENG W Playing XI): टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीदर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सारा ग्लेन, लिन्से स्मिथ, एम अर्लॉट.

पाकिस्तान महिला (PAK W Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, सादिया इकबाल, नाशरा संधू.

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दक्षिण अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत से शुरुआत करने वाली नेट स्किवर-ब्रंट की टीम ने इसके बाद दो और मैच बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट की सबसे दमदार टीमों में जगह बना ली है. इस मुकाबले के बाद अब इंग्लैंड का अगला इम्तिहान भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों के खिलाफ होगा, लेकिन उससे पहले वे पाकिस्तान को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगी.

दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम के लिए यह टूर्नामेंट किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा हैं. तीनों मैच हारकर वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. टीम अब तक सिर्फ एक बार 150 रन का आंकड़ा पार कर पाई है. हालांकि सभी मैच कोलंबो में खेलने के बावजूद टीम घरेलू जैसी परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सकी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.