Pakistan vs South Africa, 1st Test Day 4 Scorecard: पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें चौथे दिन का स्कोरकार्ड

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match Day 4 Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. आज यानी 15 अक्टूबर को चौथे दिन खेल खत्म हुआ. इस टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Japan vs Qatar, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 6 Scorecard: सुपर सिक्स के छठे मुकाबले में जापान ने कतर को दिया 140 रनों का टारगेट, ईसम रहमान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

Four wickets each for Shaheen Shah Afridi and Noman Ali as Pakistan storm to the series lead in Lahore! https://t.co/qrjq1RVULF #PAKvSA pic.twitter.com/S5aXb7RKFO — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 15, 2025

पाकिस्तान की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की शानदार साझेदारी निभाई.

पहली पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 110.4 ओवरों 378 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक और सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 93-93 रनों की शानदार पारी खेली. इमाम-उल-हक और सलमान आगा के अलावा कप्तान शान मसूद ने 76 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को कगिसो रबाडा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए. सेनुरान मुथुसामी के अलावा प्रेनेलन सुब्रयेन ने दो विकेट चटकाया.

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दूसरे दिन पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 45 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 84 ओवरों 269 रन बनाकर ढ़ेर हो गई. पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 109 रनों की बढ़त हासिल कर ली. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टोनी डी ज़ोरज़ी ने सबसे ज्यादा 104 रनों की शानदार पारी खेली. टोनी डी ज़ोरज़ी के अलावा रयान रिकेलटन ने 71 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को नोमान अली ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए. नोमान अली के अलावा साजिद खान ने तीन विकेट चटकाया.

पाकिस्तान की दूसरी पारी

पहली पारी में 109 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 64 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद दूसरी पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 46.1 ओवरों महज 167 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 42 रनों की शानदार पारी खेली. बाबर आजम के अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को साइमन हार्मर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. सेनुरान मुथुसामी के अलावा साइमन हार्मर ने चार विकेट चटकाया. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 277 रनों की जरूरत थीं.

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. चौथे दिन दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 60.5 ओवर में महज 183 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 54 रनों की पारी खेली. डेवाल्ड ब्रेविस के अलावा रयान रिकेलटन ने 45 रन बटोरे.

दूसरी तरफ, पाकितान की टीम को नोमान अली ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से नोमान अली और शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा चार-चार विकेट अपने नाम किए. नोमान अली और शाहीन अफरीदी के अलावा साजिद खान ने दो विकेट चटकाया. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला सोमवार यानी 24 अक्टूबर से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.

पाकितान की पहली पारी

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 378/10, 110.4 ओवर (अब्दुल्ला शफीक 2 रन, इमाम-उल-हक 93 रन, शान मसूद 76, बाबर आजम 23 रन, सऊद शकील 0 रन, मोहम्मद रिजवान 75 रन, सलमान आगा 93 रन, नोमान अली 0 रन, साजिद खान 0 रन, शाहीन अफरीदी 7 रन और हसन अली नाबाद 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (सेनुरान मुथुसामी 6 विकेट, साइमन हार्मर 1 विकेट, प्रीनेलन सुब्रायन 2 विकेट और कैगिसो रबाडा 1 विकेट ).

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 269/10, 84 ओवर (एडेन मार्कराम 20 रन, रयान रिकेल्टन 71 रन, वियान मुल्डर 17 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी 104 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 8 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 0 रन, काइल वेरिन 2 रन, सेनुरन मुथुसामी 11 रन, प्रेनेलन सुब्रायन 4 रन, कैगिसो रबाडा 0 रन और साइमन हार्मर नाबाद 19 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (नोमान अली 6 विकेट, साजिद खान 3 विकेट और सलमान आगा 1 विकेट).

पाकितान की दूसरी पारी

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 167/10, 46.1 ओवर (अब्दुल्ला शफीक 41 रन, इमाम-उल-हक 0 रन, शान मसूद 7 रन, बाबर आजम 42 रन, सऊद शकील 38 रन, मोहम्मद रिजवान 14 रन, सलमान आगा 4 रन, शाहीन अफरीदी 0 रन, नोमान अली 11 रन, साजिद खान 1 रन और हसन अली नाबाद 0 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (सेनुरान मुथुसामी 5 विकेट, साइमन हार्मर 4 विकेट और कैगिसो रबाडा 1 विकेट).

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 183/10, 60.5 ओवर (एडेन मार्कराम 3 रन, रयान रिकेल्टन 45 रन, वियान मुल्डर 0 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी 16 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 54 रन, काइल वेरिन नाबाद 19 रन, सेनुरान मुथुसामी 6 रन, प्रेनेलन सुब्रायन 8 रन, कैगिसो रबाडा 0 रन और साइमन हार्मर नाबाद 14 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (नोमान अली 4 विकेट, शाहीन अफरीदी 4 विकेट और साजिद खान 2 विकेट).

