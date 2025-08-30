Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I 2025 Live Streaming In India: बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Streaming: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला मुकाबला होगा, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Afghanistan vs Pakistan, Tri-Series 2025 1st Match 2025 Video Highlights: पहले टी20 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से दी शिकस्त, हारिस रऊफ़ ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें AFG बनाम PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

वहीं दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने चार बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहला टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें? (How And Where To Watch BAN vs NED 1st T20I Live Telecast And Streaming?)

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच इस सीरीज़ का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नीदरलैंड्स (NED Likely Playing XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.