Bangladesh vs Ireland, 2nd T20I Match Chattogram Pitch Report And Weather Update: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा पूरा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Chattogram Pitch Report And Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे मुकाबले में आयरलैंड की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Ireland T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं बांग्लादेश और आयरलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पहले मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 181 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरी तरफ, बांग्लादेश की ओर से तंज़ीम हसन साकिब ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए.

बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकीं. बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा नाबाद 83 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं, आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रीज़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड हेड-टू-हेड टी20 रिकॉर्ड (BAN vs IRE T20I Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली है. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

बांग्लादेश की टीम से तंजीद हसन और रिशद हुसैन स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें आयरलैंड टीम की तो पॉल स्टर्लिंग और मार्क अडायर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम टी20 इंटरनेशनल में रन डिफेंड करना थोड़ा ज्यादा पसंत करती है. गौरतलब है कि इस मैदान पर अब तक कुल 34 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 18 रन डिफेंड और 16 रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां टी20 इंटरनेशनल में पहली इनिंग का औसत स्कोर 146 रन रहा है.

चट्टोग्राम के मौसम का हाल (Chattogram Weather Report)

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की वेदर रिपोर्ट अच्छी है. मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी 63% रह सकती है. तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हल्की नमी के चलते स्पिनर्स को काफी मदद मिलेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs IRE 2nd T20I Probable Playing XI)

बांग्लादेश: तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैम हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), जॉर्डन नील, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), बेन कैलित्ज़, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीस, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.