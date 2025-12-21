Australia vs England, 3rd Test Day 5 Video Highlights: एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाया 3-0 की अजेय बढ़त; यहां देखें AUS बनाम ENG के मैच का वीडियो हाइलाइट्स

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 5 Full Highlights: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला गया. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: WTC Points Table Updated: एडिलेड टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड का हाल हुआ बेहाल, यहां देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल में अन्य टीमों का हाल

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 82 रनों से शानदार जीत मिली है. इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है. इंग्लैंड की टीम 435 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. इंग्लैंड की पूरी टीम महज 352 रन पर सिमट गई. ऐसे में चलिए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ट्रेविस हेड (170) की धमाकेदार पारी के दम पर दूसरी पारी में 349 रन बना दिए. इंग्लैंड की दूसरी पारी में जेमी स्मिथ (60) और जैक क्रॉली (85) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया. टीम को एक और बड़ी हार मिली.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.