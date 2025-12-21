WTC Points Table Updated: एडिलेड टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड का हाल हुआ बेहाल, यहां देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल में अन्य टीमों का हाल

ICC World Test Championship (Photo credit: ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Match: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला गया. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Visakhapatnam Pitch Report: विशाखापत्तनम में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे सीरीज पर कब्जा, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 82 रनों से शानदार जीत मिली है. इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है. इंग्लैंड की टीम 435 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. इंग्लैंड की पूरी टीम महज 352 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ट्रेविस हेड (170) की धमाकेदार पारी के दम पर दूसरी पारी में 349 रन बना दिए.

इंग्लैंड की दूसरी पारी में जेमी स्मिथ (60) और जैक क्रॉली (85) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया. टीम को एक और बड़ी हार मिली. एशेज सीरीज में लगातार तीसरी हार के बाद इंग्लैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में हालत पतली हो गई हैं. तीसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की करारी हार और ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद जानिए कैसा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे चक्र की अंक तालिका का ताजा हाल?

पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार

ऑस्टेलिया की टीम एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ताजा अंकतालिका में पहले पायदान पर काबिज है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन में ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार छठी जीत है. ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन की शुरुआत वेस्टइंडीज का उसके घर पर तीन मैच की सीरीज में सूपड़ा साफ करके की थी. इसके बाद पांच मैच की एशेज सीरीज के शुरुआती दो मैच में जीत दर्ज करके 3-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया के खाते में अबतक खेले छह टेस्ट मैच में से छह में जीत के साथ कुल 72 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 100 का बरकरार है और वो पहले पायदान पर बनी हुई है.

दूसरे पायदान पर है दक्षिण अफ्रीका

​टीम इंडिया के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई थी. दक्षिण अफ्रीकी टीम अबतक खेले चार टेस्ट में से तीन में जीत और एक में हार के साथ अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज है. दक्षिण अफ्रीका के खाते में 36 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 75 का है. टीम इंडिया के खिलाफ 2-0 के अंतर से सीरीज जीत से पहले दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दो मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की थी.

अन्य टीमों का हाल

इंग्लैंड ने इस चक्र में कुल 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 5 में हार झेली है. 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है. टीम फिलहाल 27.08 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है. अंक तालिका में तीसरे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) और चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड (1 जीत और 1 हार) है. पाकिस्तान टीम 1 जीत और 1 हार के साथ 5वें स्थान पर है.

अब तक WTC 2025-2027 में टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं और 4 हार के साथ टीम छठे स्थान पर है, बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, 1 मैच में उसे हार और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है. टीम अभी 8वें स्थान पर है.उसके 16.67 प्रतिशत अंक हैं. वेस्टइंडीज 6 हार और 1 ड्रॉ के साथ 9वें स्थान पर है. उसके 4.76 प्रतिशत अंक हो गए हैं.