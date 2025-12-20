Australia vs England, 3rd Test Day 4 Stumps Scorecard: चौथे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड पर मंडराया हार का खतरा, ऑस्ट्रेलिया जीत से 4 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 4 Stumps Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. चौथे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 63 ओवर में छह विकेट खोकर 207 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli Stats In Vijay Hazare Trophy: हजारे ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें 'रन मशीन' के आंकड़े

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रहीं है. दरअसल, मुकाबले में जीत के लिए मिले 435 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 207/6 का स्कोर बनाया है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 349/10 रन बनाए थे. चलिए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं.

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी

तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ट्रेविस हेड के रूप में आज पहला झटका लगा. तीसरे दिन तक 142 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड 170 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इसके बाद एलेक्स कैरी भी 72 रन बनाकर आउट हुए. इन दोनों के विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 84.4 ओवरों में सिमट गई. इंग्लैंड से जोश टंग ने 4 विकेट हासिल की, जबकि ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट चटकाए.

दूसरी पारी में भी इंग्लैंड ने गंवाए निरंतर विकेट

इंग्लैंड की चौथी और अपनी दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत रही. बेन डकेट 4 रन और ओली पोप 17 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए. इसके बाद जो रूट 39 रन और ब्रूक 30 रन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. लगातार गिर रहे विकेटों के बीच क्रॉली ने अर्धशतक (85 रन) लगाया. कप्तान बेन स्टोक्स भी टीम को संकट से निकालने में नाकाम रहे और महज पांच रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

जीत के दहलीज पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया

चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक जैमी स्मिथ नाबाद 2 रन और विल जैक्स नाबाद 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. इंग्लैंड को जीत के लिए अभी 228 रन की दरकार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को महज चार विकेट की आवश्यकता है. ऑस्ट्रेलिया से नाथन लियोन ने अपने 18 ओवर में 64 रन देते हुए तीन प्रमुख विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी 24 रन देते हुए तीन विकेट चटकाए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.