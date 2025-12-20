Virat Kohli Stats In Vijay Hazare Trophy: हजारे ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन, यहां देखें 'रन मशीन' के आंकड़े

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli Stats And Record In Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सीजन का आगाज 24 दिसंबर से होगा. ये टूर्नामेंट आठ जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा जबकि 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले नॉकआउट मुकाबलों की मेजबानी बेंगलुरु का ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ करेगा. इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली (Virat Kohli) अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे. दिल्ली जिला क्रिकेट संघ की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन के शुरुआती 2 मैचों के लिए उपलब्ध होंगे. विराट कोहली ने डीडीसीए को अपनी उपलब्धता के बारे में पुष्टि कर दी है. न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज (ODI Series) से पहले विराट कोहली मैदान पर नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 India Announcement Live Update: आज दोपहर 1.30 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान, किसे मिलेगी जगह और किसका टूट सकता हैं वर्ल्ड कप खेलने का सपना?

इस बार ऋषभ पंत को दिल्ली टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी पहले दो मैचों के लिए टीम का हिस्सा होंगे. दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने उनकी भागीदारी की पुष्टि की है. विराट कोहली की मौजूदगी से एक बार फिर इन मैचों का महत्व बढ़ जाएगा. इस बीच विराट कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

काफी समय के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे कोहली

विराट कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन में खेली थी. विराट कोहली ने उस सीजन में पांच पारियों में 45.80 की औसत और 102.23 की स्ट्राइक रेट के साथ 229 रन बनाए थे. उस दौरान विराट कोहली ने 94 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ दो अर्धशतक लगाए थे. विराट कोहली की टीम दिल्ली में उनसे ज्यादा रन सिर्फ शिखर धवन (327) और मिथुन मन्हास (251) के बल्ले से निकले थे.

विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली का प्रदर्शन

विराट कोहली ने अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 14 मैच खेले हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 68.25 की उम्दा औसत और 106.08 की जोरदार स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं. इस बीच विराट कोहली के नाम चार शतक और तीन अर्धशतक दर्ज हैं. आगामी सीजन में टीम दिल्ली ग्रुप-D में रखी गई है, जिसमें गुजरात, सर्विसेज, सौराष्ट्र, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसी अन्य टीमें शामिल हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ऐसी है दिल्ली की टीम: शुरुआती 2 मैचों के लिए दिल्ली की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बडोनी (उप-कप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, रितिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, अनुज रावत (स्टैंडबाय विकेटकीपर).