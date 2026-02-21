Australia Women vs India Women, 3rd T20I Scorecard: एडिलेड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराकर सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS W बनाम IND W मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd T20I Match Scorecard Update: आज यानी 21 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला गया. तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 17 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली हैं. अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 24 फरवरी से खेला जाएगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान सोफी मोलिनेक्स (Sophie Molineux) के कंधों पर हैं. वहीं भारत महिला टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 19 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 140 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 176 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 82 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने महज 55 गेंदों पर आठ चौके और तीन छक्के लगाए. स्मृति मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 59 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को किम गार्थ ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. एनाबेल सदरलैंड के अलावा किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 177 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गई. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 159 रन ही बना सकीं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एशले गार्डनर ने सबसे ज्यादा 57 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एशले गार्डनर ने 45 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्का लगाई. एशले गार्डनर के अलावा फोबे लिचफील्ड ने 26 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को श्रेयंका पाटिल ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. श्रेयंका पाटिल और श्रीचरणी के अलावा अरुंधति रेड्डी ने दो विकेट चटकाए. टी20 सीरीज के बाद अब ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला टी20 मुकाबला मंगलवार यानी 24 फरवरी को ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा (The Gabba) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 176/6, 20 ओवर (स्मृति मंधाना 82 रन, शैफाली वर्मा 7 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 59 रन, ऋचा घोष 18 रन, हरमनप्रीत कौर नाबाद 2 रन, अमनजोत कौर 1 रन और दीप्ति शर्मा 1 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (किम गार्थ 1 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 2 विकेट और सोफी मोलिनक्स 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 159/9, 20 ओवर (बेथ मूनी 6 रन, जॉर्जिया वोल 10 रन, फोबे लिचफील्ड 26 रन, एलिस पेरी 1 रन, एशले गार्डनर 57 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 12 रन, एनाबेल सदरलैंड 14 रन, ग्रेस हैरिस 1 रन, सोफी मोलिनक्स 6 रन, किम गार्थ नाबाद 7 रन और डार्सी ब्राउन नाबाद 8 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (श्रेयंका पाटिल 3 विकेट, रेणुका सिंह ठाकुर 1 विकेट, श्रीचरणी 3 विकेट और अरुंधति रेड्डी 2 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस तीसरे टी20 मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.