New Zealand vs Pakistan T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 41st Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 41वां मुकाबला आज यानी 21 फरवरी को न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2025 के वर्ल्ड कप में खेला गया था जहां वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड ने महज़ 10 ओवर में 129 रनों का टारगेट हासिल करके पाकिस्तान को 8 विकेट से धूल चटाई थी. न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा (Salman Agha) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Pakistan, T20 World Cup 2026 41st Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा अहम मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा को 8 विकेट से हराकर शानदार अंदाज में सुपर-8 में एंट्री की है. वहीं पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से हराकर अपना स्थान पक्का किया. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में एक-एक मैच गंवाया है, ऐसे में यह मुकाबला काफी कांटे का होने की उम्मीद है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम रन चेज़ करना खूब पसंद करती है. इस मैदान पर अब तक कुल 63 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं जिसमें से 27 रन डिफेंड और 35 रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते. बताते चलें कि यहां टी20 इंटरनेशनल में पहली इनिंग का औसत स्कोर 144 रन रहा है. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. दोनों ही टीमें संतुलित नजर आ रही हैं और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं. ऐसे में कुछ खिलाड़ी इस मुकाबले का रुख तय कर सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने-सामने आए हैं, मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है. दोनों ही टीमें संतुलित और मजबूत हैं, और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं. आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 49 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान ने 24 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं दो मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I orld Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का दबदबा देखने को मिला है, जहां सात मुकाबलों में पाकिस्तान ने पांच बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड महज दो मैच जीत सका है.

पाकिस्तान की जीत: 5

न्यूजीलैंड की जीत: 2

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है. अगर आंकड़ों की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम भी बड़े मैचों में शानदार वापसी करने के लिए जानी जाती है. दोनों टीमों ने हाल ही में अपने-अपने ग्रुप मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, ऐसे में यह सुपर-8 मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

